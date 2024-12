Faé e Lookman os melhores africanos do ano

Pedro Gonçalves, enquanto selecionador de Angola, e José Gomes, como técnico dos egípcios do Zamalek, estavam entre os 10 finalistas ao cetro, conhecidos em cerimónia que decorreu em Marraquexe, Marrocos.A distinção feminina foi para a marroquina Lamia Boumehdi, que levou o TP Mazembe, da República Democrática do Congo, ao seu primeiro título de campão africano: por arrasto, a sua equipa foi igualmente distinguida como a melhor.Barbra Banda, da Zâmbia, atleta das norte-americanas do Orlando Pride, ganhou o prémio feminino.O angolano Agostinho Mabululu foi o autor do golo do ano.