Fenerbahçe, de José Mourinho, contrata Talisca

“O nosso clube chegou a acordo para a transferência de Anderson Talisca. O jogador viajou para Istambul para exames médicos e avançar nas negociações”, pode ler-se num curto comunicado divulgado nas redes sociais.



O clube de Istambul, treinado por Mourinho, reforça assim a equipa com o médio brasileiro de 30 anos, que jogou no Benfica entre 2014 e 2016 e atuava desde 2021 no Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, tendo feito esta época oito golos em 19 jogos.



Trata-se de um regresso à Turquia do jogador que já atuou também na China, depois de duas épocas no Besiktas, entre 2016 e 2018, por empréstimo dos ‘encarnados’.



Talisca junta-se aos defesas Milan Skriniar, proveniente do Paris Saint-Germain, e Diego Carlos, compatriota que também jogou em Portugal, no FC Porto B e no Estoril Praia, na lista de reforços para José Mourinho, segundo no campeonato a seis pontos do líder Galatasaray.