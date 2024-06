Fiorentina vence Atalanta em jogo para cumprir calendário

O espírito descontraído do jogo foi tal que duas equipas italianas conseguiram marcar cinco golos na primeira parte, com Andrea Belotti a inaugurar o marcador aos seis minutos, o nigeriano Ademola Lookman a empatar 12, o argentino Nicolas González a repor a vantagem para os visitantes, aos 19, e Giorgio Scalvini a colocar o resultado em 2-2, aos 32.



Caberia ao veterano Andrea Belotti abrir e fechar o marcador, aos 45+1 minutos, garantindo os três pontos à sua equipa antes do intervalo, visto que não houve mais nenhum golo na segunda parte.



Seja como for, este resultado não teve qualquer implicação na tabela classificativa, uma vez que as duas equipas mantiveram as posições em que se encontravam antes da mesma, o quarto lugar para a Atalanta, que venceu a Liga Europa e abriu mais uma vaga de acesso à Liga dos Campeões para o quinto classificado, o Bolonha, e o oitavo para a Fiorentina, que vai disputar a Liga Conferência Europa na próxima temporada.



O Inter sagrou-se campeão com 94 pontos, seguido do AC Milan, com 75, da Juventus, com 71, da Atalanta, com 69, e do Bolonha, em quinto lugar, com 68.