Golos portugueses do Chelsea na Liga Conferência

Em Stamford Bridge, Renato Veiga, aos 12 minutos, e Pedro Neto, aos 46, fizeram os dois primeiros golos do Chelsea perante os belgas do Gent, com João Félix a também ser titular, embora tenha ficado em branco.

Veiga ainda assistiu Nkunku, aos 63 minutos, no terceiro golo dos "blues", com Dewsbury-Hall, aos 70, a fechar a contagem para a equipa londrina. Watanabe, aos 50, e Gandelman, aos 90, fizeram os golos do Gent, que contou com o português Tiago Araújo em campo na segunda parte.O Chelsea junta-se assim ao Vitória de Guimarães num grupo de 15 equipas vitoriosas na estreia do novo modelo da Liga Europa, em que também está o Légia Varsóvia, de Gonçalo Feio.





Polacos de Gonçalo Feio eficazes





A equipa do Légia de Gonçalo Feio recebeu e bateu o Betis, por 1-0, numa jornada histórica, já que pela primeira vez uma equipa da Arménia, neste caso o Noah, somou um vitória numa fase principal de uma prova da UEFA.



Na capital polaca, a equipa da casa surpreendeu o favorito Betis, que apresentou o guarda-redes Rui Silva no banco, com Kapuadi a fazer o único tento da partida, aos 23 minutos, com assistência de Rúben Vinagre.





Martim Marques marca pelo Lugano



Na Suíça, o Lugano bateu por 3-0 o HJK da Finlândia, com um golo do português Martim Marques, aos 56 minutos, o segundo da contagem dos helvéticos.



Em Erevan, o futebol arménio viveu um dia histórico, com o Noah a bater os checos do Mlada Boleslav, por 2-0, naquela que foi a primeira vitória de um emblema desse país numa fase principal de uma competição europeia.



Os arménios, que triunfaram com golos de Matheus Aias, antigo jogador do Moreirense, e Pinson, tiveram uma forte presença lusa em campo, com Gonçalo Silva e Helder Ferreira a titulares e Gonçalo Gregório a entrar na segunda parte.