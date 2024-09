Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, vence Essuatini

Tudo indicava que a Guiné-Bissau iria partir para uma exibição consistente e que se traduzisse em mais golos, mas a partida conheceu momentos de parada e resposta, com o Essuatini também a gizar alguns lances de perigo na baliza à guarda de Manuel Baldé.Na segunda parte, Boa Morte operou cinco substituições, na tentativa de quebrar a aparente apatia dos seus jogadores, fazendo entrar Zé Turbo (para o lugar do apagado Franculino Dju), Sambinha (por Marcelo Djaló), Dálcio (por Carlos Mané), Bura (por Manconi Mané) e Jardel (pelo desinspirado Mama Baldé), mas o jogo da Guiné-Bissau não melhorou.O selecionador guineense afirmou que os seus jogadores “f”, apesar das dificuldades em se concentrarem, vindos de “países muito distantes e diferentes”.”, observou Luís Boa Morte, referindo-se a vários dos seus atletas.Na próxima terça-feira, a Guiné-Bissau defronta Moçambique, em Maputo, na segunda jornada do Grupo I, um desafio que Nanu espera que os “djurtus” vençam se seguirem as ideias de Boa Morte.