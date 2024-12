Inter Milão vence Udinese e segue na Taça de Itália

Golos do austríaco Arnautovic, a passe do iraniano ex-FC Porto Taremi, aos 30, e do albanês Asllani, aos 45+2, decidiram a contenda ainda na primeira parte.



A formação de Udine não conseguiu ameaçar verdadeiramente os "nerazzurri", mesmo com o novo avançado, o chileno Alexis Sánchez, que em 2023/24 jogou precisamente no Inter e fez agora o primeiro encontro na nova equipa.



Nos outros encontros dos "quartos", agendados para fevereiro de 2025, a detentora do troféu, a Juventus, recebe o Empoli, enquanto o AC Milan, treinado pelo português Paulo Fonseca, se bate com a Roma em casa, decidindo Bolonha e Atalanta a outra vaga.