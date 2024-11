Joaquim Evangelista integra direção mundial da FIFPro

A entrada de Evangelista deve-se a uma reforma estatutária aprovada em assembleia geral, que alterou a estrutura interna e possibilitou a entrada do luso para o órgão político deste sindicato, que é por sua vez composto por 70 órgãos nacionais.



Joaquim Evangelista vai cumprir nova função internacional, após ter sido árbitro na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA e integrado o "board" europeu da FIFPro, além do Conselho Estratégico da UEFA, e continua a ser aposta para esta estrutura, que já o havia indicado para a Câmara de Agentes da FIFA.



“Estou muito honrado por esta nomeação e pela possibilidade de representar os jogadores e o meu país neste órgão. A FIFPro é a voz mundial dos jogadores e tem um enorme legado de conquistas”, declarou o dirigente sindical, citado em comunicado do SJPF.



Para Evangelista, a nomeação reconhece “o trabalho do sindicato português no plano nacional e internacional”.



Nestas mudanças, também João Oliveira, secretário-geral do SJPF, passa a integrar o órgão de supervisão da atividade comercial da FIFPro, que foi criado nesta reforma estatutária.



De resto, a assembleia na Indonésia elegeu ainda o novo presidente, o argentino Sergio Marchi, que terá com ele Evangelista e 10 outros membros da direção.