LCE. Vitória recebe Fiorentina a pensar nos “oitavos”

O Vitória de Guimarães, que está a dois pontos da liderança, ocupada pelo Chelsea, é uma das três equipas invictas, em conjunto com a equipa dos internacionais portugueses Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix e o Shamrock Rovers, sextos classificados, que se defrontam na última ronda.Se a formação treinada por Rui Borges ainda pode terminar abaixo dos oito primeiros colocados – os únicos com via livre para a fase a eliminar -, também poderá manter-se na rota dos oitavos de final mesmo perdendo em casa com a Fiorentina, em função dos resultados dos perseguidores.O encontro de quinta-feira, com início às 20h00, opõe o sexto posicionado da I Liga e o quarto da Liga italiana, que conheceram sortes diferentes nos respetivos campeonatos: o Vitória de Guimarães empatou 2-2 com o Rio Ave, após ter estado a perder por 2-0, enquanto a Fiorentina perdeu por 1-0 em Bolonha.