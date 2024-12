LCE. Vitória reforça na Suíça ambição dos "oitavos"

Com 10 pontos em 12 possíveis, fruto de três triunfos e um empate, os vimaranenses integram um trio de terceiros classificados, juntamente com os polacos do Jagiellonia, de Nené e Tomás Silva, e os austríacos do Rapid Viena, apenas atrás dos ingleses do Chelsea e dos também polacos do Légia Varsóvia, com o pleno de quatro êxitos.



Oitavo no campeonato suíço, sem vencer há três desafios, o St. Galen é 25.º da fase de liga, com quatro pontos, fora até do acesso ao "play-off", até ao 24.º, um segundo cenário para os sextos classificados na Liga portuguesa, caso o seu desempenho futuro não acompanhe o êxito atual.



O líder Chelsea, no qual jogam os internacionais portugueses Renato Veiga, Pedro Neto e João Félix, visita os cazaques do FC Astana, 23.º, com quatro pontos, e que na última ronda interrompeu uma série – já recorde, em Portugal – de nove triunfos consecutivos do Vitória de Guimarães, que teve de disputar uma pré-eliminatória.



Após alguns anos com desempenhos nacional e internacional discretos, os britânicos, únicos vencedores da Liga dos Campeões a competir na Liga Conferência, estão a atravessar uma boa fase e no campeonato inglês seguem em segundo lugar, apenas atrás do Liverpool, que tem mais quatro pontos (35-31) e menos um jogo.