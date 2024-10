Leipzig sobe ao comando da Bundesliga

O Leipzig chega, na oitava jornada do campeonato, aos 20 pontos, contra 17 dos bávaros, que ainda vão ter de ir ao terreno do Bochum, o lanterna-vermelha da prova.



O Friburgo tem 15 pontos, um a mais do que o campeão Bayer Leverkusen, que ainda hoje jogará em Bremen.



Com 20 pontos em 24 possíveis, o Leipzig, treinado por Marco Rose, continua a fazer um grande campeonato e hoje mostrou toda a qualidade que tem ao virar o marcador face a um adversário difícil.



Ritsu Doan adiantou o Friburgo aos 15 minutos, após o que o Leipzig esteve imparável no segundo tempo, marcando por Willi Orban (47), Lutsharel Geertruida (58) e finalmente Lois Openda (79).



O português André Silva foi suplente utilizado no Leipzig, entrando em campo aos 65 minutos.



Um dos candidatos que continua a demonstrar grandes dificuldades, sobretudo fora do seu Westfalenstadion, é o Borussia Dortmund, que hoje 'caiu' por 2-1 em Augsburgo.



Com 13 pontos, passam a estar já a sete pontos do líder Leipzig.



O Borussia Dortmund, que ainda só marcou um ponto fora, em quatro jogos, acreditou que era hoje que começava a ganhar como visitante, adiantando-se por Malen, aos quatro minutos.



Depois, um 'bis' do francês Claude-Maurice, aos 25 e 50 minutos, acabou por 'entregar' os três pontos ao Augsburgo, que segue no 11.º lugar da tabela, com 10 pontos.



Também hoje, o Estugarda venceu por 2-1 na receção ao Holstein Kiel, enquanto o Wolfsburgo, com Tiago Tomás na equipa, conseguiu um 'nulo' no campo do St.Pauli.