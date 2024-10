Leverkusen travado em Bremen

Quando já parecia certo o triunfo dos visitantes, o internacional austríaco ganhou espaço, em zona frontal, e rematou fortíssimo, a 20 metros da baliza, impondo o empate à equipa treinada por Xabi Alonso.



Ainda assim, a formação de Leverkusen sobe ao terceiro lugar, a cinco pontos do líder Leipzifg, que mais cedo bateu o Friburgo, e a dois do Bayern Munique, que só joga no domingo, frente ao Bochum.



O nigeriano Victor Boniface adiantou os visitantes aos 30 minutos, atingindo-se o intervalo com a vantagem da equipa de Leverkusen.



Já na segunda parte, Ducksch empatou, aos 74 minutos, e pouco depois, aos 77, Felix Agu fez autogolo e recolocou os visitantes na frente do marcador.



O relógio do estádio marcava já o minuto 90 quando Schmidt 'impôs' que a partida ia terminar com um ponto para cada lado.



Mais cedo, o Leipzig venceu o Friburgo por 3-1, no 'duelo' entre segundo e terceiro, e assumiu provisoriamente a liderança da Bundesliga.



Com 20 pontos em 24 possíveis, o Leipzig, treinado por Marco Rose, continua a fazer um grande campeonato e hoje mostrou toda a qualidade que tem ao virar o marcador face a um adversário difícil.



Ritsu Doan adiantou o Friburgo aos 15 minutos, após o que o Leipzig esteve imparável no segundo tempo, marcando por Willi Orban (47), Lutsharel Geertruida (58) e finalmente Lois Openda (79).



Um dos candidatos que continua a demonstrar grandes dificuldades, sobretudo fora do seu Westfalenstadion, é o Borussia Dortmund, que hoje 'caiu' por 2-1 em Augsburgo.



Com 13 pontos, passam a estar já a sete pontos do líder Leipzig.



O Borussia Dortmund, que ainda só marcou um ponto fora, em quatro jogos, acreditou que era hoje que começava a ganhar como visitante, adiantando-se por Malen, aos quatro minutos.



Depois, um 'bis' do francês Claude-Maurice, aos 25 e 50 minutos, acabou por 'entregar' os três pontos ao Augsburgo, que segue no 11.º lugar da tabela, com 10 pontos.