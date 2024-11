Líder Nápoles perde com Atalanta e vê concorrência aproximar-se na Serie A

Após terem perdido logo na ronda inaugural, em Verona (3-0), os napolitanos completaram uma sequência de oito vitórias e um empate, acabando agora por ser derrotados no Estádio Diego Armando Maradona.



O nigeriano Ademola Lookman marcou por duas vezes ainda na primeira parte, aos 10 e 31 minutos, em ambas assistido pelo belga De Ketelaere, antes de Mateo Retegui fixar o resultado, aos 90+2.



Com esta vitória, a formação de Bérgamo subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 22 pontos, a três do Nápoles (25), que ainda hoje poderá ver o Inter de Milão (21) colocar-se a apenas um ponto de distância, caso os milaneses vençam em casa o Veneza, 17.º colocado.



De resto, napolitanos e ‘nerazzurri’ defrontam-se na próxima jornada, em 10 de novembro.