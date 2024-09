Liverpool "atropela" United em Old Trafford

Com dois golos, o extremo colombiano Luís Diaz, ex-FC Porto, foi a grande figura da partida e manteve os "reds" totalmente vitoriosos na Premier League, cenário bem diferente para os "red devils", que somaram a segunda derrota seguida e teimam em fugir de uma crise que já dura há várias temporadas.



Diogo Jota foi titular no Liverpool, mas ficou em branco, acontecendo o mesmo com Bruno Fernandes, capitão, e Diogo Dalot no lado do Manchester United.



O Liverpool segue assim com nove pontos na liderança da Premier League, com a companhia do Manchester City, e pela terceira vez em toda a sua historia não sofreu golos nas três primeiras jornadas do principal escalão inglês (7-0).



Por seu lado, o Manchester United soma apenas três e vai para a pausa das seleções novamente com Erik ten Hag "sob brasas", depois da direção dos "red devils" ter dado nova oportunidade ao técnico neerlandês, que terminou a última temporada apenas no oitavo lugar.



Diaz foi o marcador de "serviço" da partida, com remates certeiros aos 35 e 42 minutos, no regresso aos grandes jogos do egípcio Salah, que assinou o terceiro golo, aos 56, já depois de ter assistido o colombiano no seu "bis".