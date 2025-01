Marselha falha aproximação ao PSG

Na Allianz Riviera, o costa-marfinense Evann Guessand desfez o ‘nulo’, logo à passagem do minuto sete, uma vantagem que foi dilatada por Ali Cho (51), após os primeiros 45 minutos.



Desta forma, o empate do Paris Saint-Germain com o Reims (1-1) não valeu de nada à equipa do italiano Roberto De Zerbi, que não perdia há sete jogos na prova, na qual mantém o segundo posto, com 37 pontos, menos 10 do que o líder, com o Mónaco em terceiro, com 34. O Nice é o quarto posicionado, com 33.



Sem vencer há três jogos seguidos está o Lyon, que deixou escapar o triunfo no minuto 90, diante do Nantes, quando o egípcio Mostafa Mohamed restabeleceu a igualdade a um golo, em resposta ao tento do ganês Enerst Nuamah (10).



No Nantes, o internacional luso Anthony Lopes, de 34 anos, foi opção inicial contra o emblema que representou desde que iniciou a carreira.



A surpresa do dia aconteceu em Toulouse, que fracassou diante do aflito Montpellier (2-1), vencedor com reviravolta, graças aos tentos do maliano Modibo Sagnan (62) e do marroquino Othmane Maamma (83), depois do venezuelano Cristian Casseres (59) ter colocado os locais na frente.



Mais cedo, o Brest alcançou o terceiro triunfo consecutivo na Ligue 1, no reduto do lanterna-vermelha Le Havre (1-0), um triunfo pela margem mínima verificado igualmente no desafio Lens-Angers, favorável aos anfitriões, que tiveram o luso David da Costa entre os suplentes.





AJC // JP