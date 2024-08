Médio inglês Conor Gallagher deixa Chelsea para ingressar no Atlético de Madrid

“Conor Gallagher visitou Estádio Metropolitano enquanto Atlético de Madrid e Chelsea FC finalizam a transferência”, escreveram os ‘colchoneros’ na rede social X, colocando uma fotografia do médio, de 24 anos, no recinto madrileno.



Formado nos ‘blues’, Gallagher passou por vários empréstimos, sempre no Reino Unido, vestindo as ‘cores’ do Charlton, West Bromwich e Crystal Palace, até regressar a Stamford Bridge para se impor como titular.



Nas últimas duas épocas em Inglaterra, jogou em 95 encontros oficiais, tendo anotado 10 golos e outras tantas assistências.



No balneário do Atlético, o médio que representou a finalista Inglaterra no Euro2024, vai reencontrar o português João Félix, com quem jogou na segunda metade da época 2022/23.