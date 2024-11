Mexicano Héctor Herrera vai deixar Houston Dynamo

Herrera, de 34 anos, está entre os seis jogadores que o Houston Dynamo FC não exerceu opção de contrato para 2025. Ján Gregus, Júnior Moreno, Brad Smith, Ousmane Sylla e Xavier Valdez estão, juntamente com Herrera, de saída do clube.



O médio mexicano foi expulso aos 64 minutos do jogo com os Seattle Sounders por ter cuspido em direção às pernas do árbitro, após este o ter punido com um cartão amarelo, num gesto posteriormente punido com o recurso ao videoárbitro (VAR).



Héctor Herrera, que representou o FC Porto durante seis épocas, foi expulso quando se registava um empate 0-0 no segundo encontro dos oitavos de final dos play-offs da MLS, disputado em Houston.



A equipa de Seattle impôs-se no desempate por grandes penalidades, após igualdade 1-1 no fim do tempo regulamentar, seguindo para os quartos de final da competição, uma vez que já tinha vencido a partida inaugural, pelo mesmo método.



“Para os (jogadores) que não continuam, agradeço sinceramente as suas contribuições para o clube e desejo-lhes boa sorte para as suas carreiras”, disse o coordenador técnico do clube e antigo guarda-redes canadiano, Pat Onstad.