Nápoles vence Torino e mantém-se firme na liderança da Liga italiana

O Nápoles, acossado em várias frentes no topo da Liga italiana de futebol, segurou hoje com firmeza a liderança da prova, ao vencer por 1-0 no estádio do Torino, em jogo da 14.ª jornada.

Um golo solitário, marcado pelo escocês Scott McTominay, aos 31 minutos, foi suficiente para os napolitanos vencerem o 12.º classificado e aumentarem para quatro pontos a vantagem sobre o alargado grupo de perseguidores, composto por Atalanta, Inter Milão, Fiorentina (todos com menos um jogo) e Lazio.



Para a equipa romana, que, tal como os restantes perseguidores diretos do Nápoles, tinha entrado neste fim de semana a um ponto escasso do comandante, a diferença já é definitiva, uma vez que perdeu por 3-1 em Parma.



Os golos apontados pelo romeno Dennis Man, aos seis minutos, o tunisino Anas Haj Mohamed, aos 53, e Enrico Del Prato, aos 90+2, foram suficientes para o Parma bater a Lazio, que já venceu o FC Porto na Liga Europa, por 2-1, e ainda defrontará o Sporting de Braga, na última jornada da nova fase de liga.



Ao contrário do Nápoles, a equipa da capital italiana, que reduziu pelo argentino Taty Castellanos, aos 81 minutos, já não poderá capitalizar o confronto de hoje entre o Inter de Milão, campeão em título, e a Fiorentina, adversária do Vitória de Guimarães na última ronda da Liga Conferência.



O Génova impôs-se por 2-0 no reduto da Udinese, aproveitando o facto de a equipa anfitriã ter jogado desde os quatro minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do francês Isaak Toure, num jogo em que o português Vitinha foi suplente utilizado.