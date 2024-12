Nuno Almeida novo técnico dos sauditas do Damac FC

Nuno Almeida sucede ao romeno Cosmin Contra, que estava no clube desde março de 2023, e passa a ser o quinto português no campeonato saudita, juntando-se a Jorge Jesus (Al Hilal), Álvaro Pacheco (Al-Orobah), Pedro Emanuel (Al-Fayha) e José Gomes (Al-Fateh).



O treinador de 52 anos chega ao Damac FC proveniente do Al-Shamal, do Qatar, com o registo de seis vitórias em 16 jogos, após ter desempenhado funções de manager do Al-Sadd, clube pelo qual conquistou o título nacional e a Taça do Emir.



Almeida foi adjunto de Jesualdo Ferreira, com quem trabalhou no Sporting, Sporting de Braga, Zamalek (Egito) e Al-Sadd (Qatar), e teve a primeira experiência como treinador principal no Egito, em 2021/22, ao serviço do Pharco FC.



A estreia de Nuno Almeida no banco do Damac FC, atual 10.º classificado da Liga saudita, com 15 pontos, a 21 do líder Al Ittihad, está agendada para 10 de janeiro de 2025, frente ao Al Raed, 12.º, com 14.