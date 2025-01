Omar Marmoush assina pelo Manchester City

O avançado, de 25 anos, assinou contrato de quatro épocas e meia, até 2029, com os "citizens", equipa da qual fazem parte os internacionais portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva, e que é treinada pelo espanhol Pep Guardiola.



“Não posso negar que também quero ganhar troféus. O City tem sido o clube de maior sucesso em Inglaterra por muitos e muitos anos, então sei que estou a entrar num ambiente e cultura vencedores”, disse o jogador, citado pelo clube.



De acordo com a imprensa, o avançado, que na Bundesliga tem 15 golos, apenas menos um do que Harry Kane, também pode jogar a extremo e terá custado uma verba entre os 70 e 80 milhões de euros, dos quais cinco milhões são em bónus.



Mamoush cumpria apenas a segunda época no Eintracht Frankfurt, depois de ter representado Wolfsburgo, emblema a que chegou ainda júnior, e St. Pauli, por empréstimo.