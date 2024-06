Palmeiras e Bragantino ganham no Brasileirão

A formação de Abel Ferreira recebeu e bateu o Juventude por 3-1, o Bragantino ganhou em casa ao Vitória por 2-1, enquanto o Corinthians empatou 1-1 no reduto do Athletico Paranaense.



No Allianz Parque, em São Paulo, o argentino Flaco López deu vantagem ao Palmeiras, aos 49 minutos, mas, aos 64, o Juventude restabeleceu a igualdade, por Erick Farias.



Os campeões em título não desistiram, porém, de perseguir o triunfo e conseguiram-no, com mais dois golos, um de Estevão, aos 75 minutos, e outro do suplente Mayke, aos 83.



Em Bragança Paulista, o primeiro a marcar foi o Vitoria, que chegou à vantagem com um tento de Jean Mota, aos 17 minutos, mas, em cima do intervalo, aos 45+3, o Bragantino resgatou a igualdade, por intermédio de Eric Ramires.



O conjunto de Pedro Caixinha selou o triunfo aos 66 minutos, com um tento de Helinho.



Em Curitiba, o Athletico Paranaense marcou aos 45 minutos, por Christian, e atingiu os 90 ainda a vencer, mas, aos 90+2, um golo de Cacá deu um ponto ao Corinthians.



Na classificação, lidera o Flamengo, que venceu o rival Fluminense por 1-0 (penálti de Pedro, aos 87 minutos) e soma 24 pontos, com o Palmeiras em segundo, com 23.



O Bragantino é sexto, com 18 pontos, enquanto o Corinthians é 18.º e antepenúltimo, com oito.