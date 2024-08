Palmeiras empata e soma quarto jogo sem vencer

A equipa gaúcha chegou ao golo aos 31 minutos, pelo médio Bruno Henrique, após assistência do lateral direito argentino Fabrício Bristos.Diferente teria sido a história do jogo se tivesse sido validado o golo do avançado do Palmeiras Lázaro, logo aos oito minutos, anulado por posição de fora de jogo.O Palmeiras, bicampeão, a atravessar um crise de resultados, só chegou ao empate aos 89 minutos, pelo avançado Rony, lançado por Abel Ferreira aos 75, a render o central Murilo, evitando a quarta derrota consecutiva, agora perante um adversário que não vence há 11 jogos consecutivos (seis empates e cinco derrotas), dois dos quais sete para o Brasileirão (quatro empates e três derrotas).O Botafogo, orientado pelo português Artur Jorge, lidera o campeonato com 43 pontos (21 jogos), seguido do Flamengo, que perdeu no Morumbi, com o São Paulo, por 1-0, com 40 (20), e do Palmeiras, com 37 (21).