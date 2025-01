Panathinaikos e Olympiacos adiam decisão na Taça grega

A equipa do técnico luso adiantou-se no marcador no início da segunda parte, aos 51 minutos, pelo médio sérvio Filip Djuricic, ex-Benfica, que aproveitou um erro do guarda-redes Alexandros Paschalakis, para colocar a sua equipa na frente.



O Olympiacos chegou ao empate através de outro ex-benfiquista, o ponta de lança ucraniano Roman Yaremchuk, aos 75 minutos, dois após ter sido lançado em campo a render o português Gelson Martins.



Além deste, o Olympiacos contou com o contributo de mais dois portugueses, o lateral direito Costinha e o médio Chiquinho, que foram substituídos pelo médio argentino Santiago Hezze e pelo avançado Georgios Masouras, respetivamente, aos 61 e 87 minutos.



A segunda mão deste embate entre estes dois "grandes" do futebol grego está marcada para 5 de fevereiro.