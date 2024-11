Paulo Bento goleia com os Emirados e continua na luta por lugar no Mundial2026

Com este resultado, a equipa do treinador luso passou a somar 10 pontos no terceiro lugar, a três do Uzbequistão, a equipa surpresa do agrupamento no segundo lugar, que foi vencer à Coreia do Norte, por 1-0.



No primeiro lugar, com 16 pontos, segue o Irão, que foi ao Quirguistão vencer, por 3-2, e já sabe que pelo menos terá um lugar na quarta ronda de apuramento, caso seja necessário.



Para já, os dois primeiros classificados têm lugar garantido na prova que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, com o terceiro e quarto a terem nova oportunidade.



Em Abu Dhabi, Fábio Lima, jogador nascido no Brasil, teve um dia inesquecível, ao assinar quatro golos pelos Emirados, aos quatro, 45, 45+5 e 56 minutos, dois deles de grande penalidade, com Al-Gassani a fechar a contagem, aos 73.



Este foi a maior goleada de Paulo Bento desde que assumiu o comando dos Emirados Árabes Unidos, em 2023, depois de ter liderado a Coreia do Sul no Mundial2022 no Qatar.



Na sexta ronda da terceira ronda do apuramento asiático para o próximo Campeonato do Mundo, Morita foi suplente e ficou até ao fim no banco do Japão, na vitória dos nipónicos na China, por 3-1, no grupo C.



A seleção japonesa lidera o agrupamento com 16 pontos e pode mesmo assegurar o Mundial na próxima ronda, com a Arábia Saudita em perigo que ficar eliminada, apesar de todo o investimento gigante que tem sido feito nos últimos anos.



Com o francês Herve Renard no comando, os sauditas saíram da Indonésia com derrota inesperada, por 2-0, e têm apenas um triunfo em seis jogos, somando seis pontos.