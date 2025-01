Roma impera no dérbi "della Capitale" frente à Lazio

No Olímpico de Roma, o dérbi ficou muito bem encaminhado para os 'gialorrossi' ainda antes de estarem completados 20 minutos de jogo, graças aos remates certeiros de Lorenzo Pellegrini (10) e do belga Alexis Saelemaekers (18).



Desta forma, a quarta colocada Lazio (35 pontos), que terminou o desafio em inferioridade numérica, desperdiçou uma boa chance para se aproximar do terceiro posicionado Inter Milão, que contabiliza 40, sendo que tem duas partidas por realizar.



A liderança pertence ao Nápoles (44 pontos), seguida da vice-líder Atalanta (41), que tem um jogo em atraso, enquanto a Roma está bastante longe dos lugares cimeiros, na 10.ª posição, com 23 pontos.



Longe dos bons resultados continua o lanterna-vermelha Monza, hoje com Pedro Pereira e Dany Mota entre os titulares, que foram incapazes de ajudar a evitar o sexto desaire seguido para todas as competições, desta vez ante o Cagliari (2-1).



No primeiro desafio do dia, Vitinha foi titular no ataque do Génova, que foi não além do 'nulo' (0-0) no reduto do Lecce, o mesmo resultado verificado no jogo Torino-Parma.