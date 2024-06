Roma renova com treinador Daniele de Rossi até 2027

O antigo médio histórico dos ‘giallorossi’ sucedeu a José Mourinho a meio da temporada 2023/24, ajudando a estabilizar a equipa na Serie A, terminada no sexto posto, e na Liga Europa, tendo chegado às meias-finais.



“Não podíamos estar mais contentes por construir com De Rossi um projeto de longo prazo para o clube”, pode ler-se numa declaração dos donos do emblema italiano, o grupo norte-americano Friedkin.



Com os portugueses Rui Patrício, Renato Sanches (este por empréstimo do Paris Saint-Germain) e João Costa no plantel, De Rossi conseguiu 13 vitórias em 26 jogos, metade dos disputados.



Esta é a segunda experiência como treinador principal, depois da SPAL (14 jogos, três vitórias), para o antigo médio de 40 anos, que cumpriu 117 internacionalizações por Itália e 616 jogos pela Roma.