São Tomé e Príncipe mantém pleno de derrotas na corrida ao Mundial2026

Um golo de Sheikh Sesay, aos 90 minutos, ditou mais um desaire para equipa são-tomense, que segue no último lugar do Grupo H, sem qualquer ponto em quatro partidas, enquanto a Libéria é terceira colocada, com sete.



O primeiro classificado de cada grupo da zona de qualificação africana apura-se diretamente para o Mundial2026, enquanto os quatro melhores segundos dos nove grupos seguem para as meias-finais de um play-off, que definirá uma 10.ª seleção para disputar uma eliminatória intercontinental.