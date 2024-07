Seleção portuguesa feminina quer "melhorar capacidade de pressão" e vencer Malta

"Amanhã, queremos ter muita capacidade de pressão na zona da bola. Quando Malta tiver a bola, é uma que vai procurar valorizar a bola. Independentemente do adversário, é isso que elas têm vindo a fazer e temos de melhorar imenso -- e foi algo que nos faltou na Bósnia. Temos de melhorar na nossa capacidade de pressão, sermos um pouco mais coletivos", vincou, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Francisco Neto anunciou ainda que a equipa portuguesa não contará com o contributo de Kika Nazareth, que já havia falhado a partida anterior, disputada ante a Bósnia-Herzegovina, na sexta-feira, por problemas físicos.



"A Francisca está num processo de recuperação e não vai estar apta para o dia de amanhã (terça-feira). Não é uma lesão grave, não vai impedir o início dos trabalhos no seu clube, mas, em função do contexto, não faz sentido para nós ter a Francisca no jogo de amanhã", explicou.



Seguindo essa linha, Francisco Neto fez saber que o 'onze' inicial contará com algumas novidades devido ao "plano de jogo" e também pela "oportunidade" para algumas atletas".



"Temos essa felicidade, enquanto treinadores, de escolher as peças melhores para criar problemas aos adversários e, ao mesmo tempo, anular os problemas que estes nos vão colocar. Amanhã será muito por aí, pelo plano de jogo, pelo que é o rendimento das jogadoras e a oportunidade para algumas", declarou.



Junto do selecionador, Ana Borges, uma das capitãs da seleção lusa, mostrou-se apostada em "limpar a imagem" deixada na passada sexta-feira, em partida na qual Portugal não foi além de uma igualdade com a Bósnia-Herzegovina (0-0).



"Dá-nos motivação, no sentido de querer limpar a nossa imagem, queremos impor o nosso jogo. Sabemos que na Bósnia não fizemos o jogo que nos foi pedido", reconheceu a defesa.



O facto de a partida já nada alterar em termos classificativos -- Portugal já assegurou o primeiro lugar do grupo, ao passo que Malta está despromovida à Liga das Nações C -- não interfere no pensamento da jogadora de 34 anos, que só pensa em vencer.



"Somos Portugal, queremos estar entre as melhores da Europa e do mundo e, independentemente de quando sejam os jogos, queremos os três pontos", sentenciou.



Portugal lidera o Grupo B3, com 13 pontos, com a Irlanda do Norte e a Bósnia-Herzegovina a partilharem o segundo lugar, com sete, e Malta em último, com apenas um.



A equipa portuguesa recebe Malta na terça-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 18:00, na sexta e última ronda do Grupo B3.



O Europeu de 2025 vai realizar-se na Suíça, entre 02 e 27 de julho do próximo ano.