Sérgio aconselhou Francisco Conceição a jogar na Juventus

”, disse Sérgio Conceição, que foi ídolo no clube romano, em declarações ao jornal Tuttosport.O ex-treinador do FC Porto queria que Francisco “tomasse as rédeas da situação e não arranjasse desculpas” nesta experiência num “país incrível como Itália, onde se come bem, e onde és (tratado) como um Deus”.Sérgio aproveitou a oportunidade para elogiar o treinador da "Vecchia Signora": “”.Sobre o desempenho do filho na Juventus, Sérgio considera que teve um bom começo: “”.





Treinar os filhos



Questionado acerca da experiência de treinar os próprios filhos, considerou-a um pouco louca.



“Treinei o Francisco e o Rodrigo, que agora joga na Suíça. Tinha de ser justo com a equipa. O Francisco não jogou muito durante seis meses comigo no FC Porto. Precisava de entender o trabalho com a equipa. Quando chegava a casa, o meu filho mais novo, de 10 anos, perguntava-me porque não punha o irmão a jogar”, confessou.



Desafiado a abordar o próximo jogo entre a Juventus e a Lazio da I Liga italiana, Sérgio Conceição comentou que espera um grande jogo.



"Como adepto do futebol italiano, estou sempre atento a estes desafios. Tenho pena que ele não esteja presente (foi expulso frente ao Cagliari, por simulação dentro da área que lhe valeu o segundo cartão amarelo), mas vai ser um bom jogo", concluiu.