Sport Recife de Pepa vence e sobe ao Brasileirão

A equipa de Pepa recebia o Santos, que já tinha garantida não só a subida como o primeiro lugar, e adiantou-se no marcador à beira do intervalo, aos 45+4 minutos, pelo médio Lucas Lima, na execução de um penálti.



Na segunda parte, o mesmo jogador, que seria a principal figura do jogo, "bisou" aos 63 minutos, e deixou o Sport Recife a um degrau da subida ao Brasileirão, mas Pepa ainda iria sofrer no último quarto de hora, depois de Wendell, jogador emprestado pelo FC Porto, ter reduzido para 2-1, visto que um empate podia comprometer as aspirações da sua equipa.



O Sport Recife, que era a única equipa que precisava de vencer e que dependia de outros resultados, acabou por fazer o que lhe competia, mas ainda se viveram momentos de "suspense" quando o Ceara viu um golo não ser validado, aos 81 minutos, e três minutos depois, aos 84, o Novorizontino sofreu um golo do Goiás, que o tirou da zona de promoção.



O Santos regressou assim ao Brasileirão, um ano depois de descer, conquistando o primeiro lugar, com 68 pontos, seguido do Mirassol, com 67, do Sport Recife, com 66 e do Ceará, com 64, quarteto que irá jogar no principal escalão em 2025.



Pepa, que já treinou o Cruzeiro, foi contratado pelo Sport Recife no início de setembro deste ano, tendo assinado um contrato até final da competição, renovado automaticamente em caso do objetivo da subida ser alcançado.