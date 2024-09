Torino deixa fugir liderança

A Lazio marcou por intermédio de Matteo Guendouzi, aos oito minutos, após assistência do português Nuno Tavares, com os restantes tentos a serem apontados por Boulaye Dia (60) e Tijjani Noslin (89).



Já o Torino marcou por Che Adams (67 minutos) e Saul Coco (90+2), golos insuficientes para evitarem a derrota.



O Torino, que em caso de vitória iria continuar na liderança isolada da Liga italiana, está agora no quarto lugar, com 11 pontos, os mesmos de AC Milan e Inter de Milão, a um do líder Juventus.



O Nápoles, que joga hoje é quarto com 10 pontos, e caso vença na receção ao Monza, assume a liderança.