Treinadora do Canadá demitida por suspeita de espionagem

A auditoria levou também à saída de Jasmine Mander e Joseph Lombardi da equipa técnica do Canadá, após a conclusão da investigação que foi aberta após Paris2024, levando à suspensão de Priestman.



A Nova Zelândia fez, então, uma queixa relativa a um "drone" que sobrevoava os seus treinos antes do arranque do torneio feminino de futebol de Paris2024, levando a FIFA a atribuir uma multa de mais de 200 mil euros e uma punição de seis pontos na fase de grupos à equipa, suspendendo aqueles três técnicos por um ano.



Apesar da perda de seis pontos, o Canadá conseguiu superar a fase de grupos, perdendo para a Alemanha nos quartos de final, e a investigação que foi agora levada a cabo não conseguiu provar que qualquer jogadora canadiana tivesse assistido às imagens captadas pelo ‘drone’.



Priestman levou o Canadá ao título olímpico em Tóquio2020, com a investigação a concluir que nenhum "drone’ foi usado no Japão, ainda que métodos de vigilância tivessem sido empregados antes de Paris2024.



“As conclusões da investigação independente revelam que o incidente com um ‘drone' em Paris foi um sintoma de um padrão cultural inaceitável e de falta de vigilância federativa quanto às seleções nacionais”, assumiu o diretor-executivo da federação, Kevin Blue, em comunicado.



As alegações que pendiam também contra a equipa masculina, no caso quando a espionagem durante a Copa América, foram consideradas infundadas, mas aberto um processo disciplinar ao antigo selecionador, John Herdman, por potenciais infrações do código de ética e conduta.