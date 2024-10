UEFA investe mil milhões no futebol feminino até 2030

O programa, denominado "Unstoppable" (Imparável), é o segundo promovido pela UEFA, depois de uma iniciativa lançada em 2019, que contribuiu para o crescimento dos rendimentos das futebolistas e o aumento do público nos estádios.



A UEFA comprometeu-se a investir “mil milhões de euros, provenientes de receitas das competições”, mas também das próprias reservas do organismo, destinados a projetos de apoio ao futebol feminino promovidos pelas federações nacionais.



Até 2030, a UEFA estabeleceu como meta a existência de “seis campeonatos totalmente profissionais e 5.000 jogadoras profissionais no continente”, em comparação com os três campeonatos desta categoria existentes atualmente e 3.049 jogadoras.



Está prevista também a alteração do formato da Liga dos Campeões feminina em 2025/26, em moldes idênticos aos da prova masculina, e a criação de uma segunda competição europeia de clubes, com o objetivo de tornar o futebol “o desporto coletivo mais popular entre as mulheres, em todos os países europeus”.