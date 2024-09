Victor Osimhen no Galatasaray por empréstimo do Nápoles

O ponta de lança nigeriano, que foi o melhor marcador do campeonato italiano na temporada 2022/23, receberá, segundo revelou o Galatasary através de um comunicado, “um salário líquido de seis milhões de euros”.



Recebido por uma multidão de adeptos no aeroporto Atatürk, em Istambul, na noite de segunda para terça-feira, Osimhen não foi incluído na lista de jogadores enviada pelo Nápoles para participar no campeonato italiano, após o fracasso nas negociações para a sua transferência para o Chelsea ou para a Arábia Saudita.



O nigeriano, de 25 anos, foi muito cobiçado no verão de 2023, depois de ter sido o maior goleador da Serie A, com 26 golos, e uma peça fundamental para o terceiro título da história do Nápoles, mas na época seguinte, 2023/24, as coisas não correram bem, quer para Osimehn, que marcou apenas 15, quer para o Nápoles, que terminou em 10.º lugar no campeonato.



A "estratosférica" cláusula de rescisão de 130 milhões de euros incluída pelo Nápoles no seu contrato e as exigências salariais do avançado também dissuadiram vários clubes, nomeadamente da Premier League, de garantir os seus serviços durante a janela de transferências deste Verão.