Villarreal vence Las Palmas e sobe a 3.º na La Liga

Um golo do avançado português Fábio Silva, internacional sub-21, a estabelecer o 1-1 na partida, aos 47 minutos, não evitou a derrota do lanterna-vermelha do campeonato, que somou apenas três pontos em oito jornadas.A equipa da casa adiantou-se no marcador em cima do intervalo, aos 45 minutos, pelo avançado costa-marfinense Nicolas Pepe, mas Fábio Silva restabeleceu o empate no início da segunda parte, com um "chapéu" ao guarda-redes Diego Conde.O Villarreal só na parte final da partida logrou chegar à vitória, com mais dois golos, pelo avançado francês Thierno Barry (84 minutos) e pelo médio Alex Baena (90+7), que tinha desperdiçado um penálti aos 51, ao permitir a defesa do guarda-redes croata do Las Palmas, Dinko Horken.A equipa insular alinhou com dois portugueses no "onze" inicial, o médio Dário Essugo, emprestado ao Las Palmas, mas ainda vinculado contratualmente ao Sporting, e o avançado Fábio Silva, emprestado pelos ingleses do Wolverhampton.