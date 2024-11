Vitória SC alcança empate 1-1 já na compensação frente ao Astana

O Vitória de Guimarães empatou hoje 1-1 com os cazaques do Astana, em Almaty, depois de nove vitórias consecutivas na Liga Conferência Europa, três delas já na fase de liga, em encontro da quarta jornada.A formação anfitriã adiantou-se aos 40 minutos, pelo central croata Branimir Kalaica, ex-jogador do Benfica, e os vimaranenses apenas conseguiram resgataram a igualdade, com um tento apontado aos 89, do venezuelano Jesús Ramírez.Com este resultado, o conjunto minhoto isolou-se, provisoriamente, na liderança da fase de liga, com 10 pontos, contra nove de um quinteto, com um jogo a menos.c/Lusa