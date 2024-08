Álex Millán regressa a Portugal para assinar pelo Farense

“É um avançado de muita intensidade e nível competitivo alto, bastante mobilidade, forte no ataque à profundidade e com facilidade de remate. Será certamente uma mais-valia para atingir os objetivos desta época”, destacou o emblema algarvio, nas redes sociais.



O ponta de lança, de 24 anos, jogou no Famalicão, emprestado pelos espanhóis do Villarreal, na primeira metade da temporada 2022/23, tendo assinado dois golos em 17 jogos oficiais.



Álex Millán, internacional espanhol nas seleções jovens, terminou a sua formação no Villarreal, onde se estreou como sénior na equipa B e também passou pela equipa principal, além de ter sido igualmente cedido aos belgas do Cercle Brugge e do Union Saint-Gilloise.



Em 2023, assinou pelo Real Oviedo, da segunda divisão espanhola, onde cumpriu apenas nove jogos oficiais na temporada transata, já depois de ter recuperado de uma grave lesão sofrida na pré-temporada.



Citado pelos algarvios, o dianteiro confessou estar “muito entusiasmado com este novo desafio” e considerou “uma honra representar esta cidade e esta equipa”.



Álex Millán é o 12.º reforço do Farense para esta temporada, e o quinto assegurado no mercado espanhol, juntando-se aos guarda-redes Kaique e Lucas Cañizares, aos defesas Raúl Silva, Marco Moreno e Lucas Áfrico, aos médios Ângelo Neto, Filipe Soares e Miguel Menino e aos avançados Álex Bermejo, Darío Poveda e Tomané.



Após as duas primeiras jornadas da I Liga, o Farense ainda não pontuou, recebendo o Sporting para a terceira ronda na próxima sexta-feira, no Estádio Algarve, às 20:15.