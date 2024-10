Alverca empata em Mafra e `saloios` não vencem em casa

Os golos do jogo apareceram apenas na segunda parte, com Andrezinho (61) a marcar para o Alverca na sequência de um erro da defesa do Mafra, e a equipa do Oeste a empatar na recarga da marcação de uma grande penalidade, por Texel (84).



Com este resultado, o Mafra, com seis pontos, continua sem vencer no Municipal de Mafra e ocupa a 15.ª posição da tabela. Já o Alverca, agora orientado por Vasco Costa, somou o quarto jogo sem perder, tem oito pontos e está dois lugares acima do adversário desta tarde.



Com a chuva a aparecer de forma intermitente, acabou por ser o vento o grande adversário das equipas na busca da baliza adversária. Mafra e Alverca dividiram a iniciativa de jogo, mas foi pouca a clarividência de parte a parte durante os primeiros 45 minutos.



O único lance de perigo surgiu já no tempo de compensação do primeiro tempo, com Fraisl a impedir a festa do Alverca depois de um remate de Luís Miguel da zona de grande penalidade.



Na segunda parte, a toada da partida manteve-se, com as duas equipas muito equilibradas na disputa dos duelos a meio-campo, mas acabou por ser o Alverca a ‘desatar’ o resultado graças a um golo de Andrezinho, aos 61 minutos.



Depois de um desentendimento entre Fraisl e Rodrigo Freitas, a bola sobrou para o centro da área e Andrezinho disparou forte para o fundo da baliza deserta, com Fraisl fora do lance.



O golo acordou o Mafra, que nos minutos seguintes tomou conta do jogo, ainda que com muitos problemas na construção ofensiva. Depois, entrou em ação Sarará, defesa do Alverca, que cometeu grande penalidade ao tocar a bola com a mão na área ribatejana.



Falé assumiu a marcação do castigo máximo, rematou para defesa de Bravim, mas Texel foi mais rápido na recarga e confirmou mesmo o empate, faturando pela primeira vez com a camisola do Mafra e garantindo mais um ponto para a equipa de Carlos Vaz Pinto.