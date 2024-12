Arouca rescinde contrato com Ivo Rodrigues

O internacional português sub-20, formado no FC Porto, já tinha alinhado pelos arouquenses em 2015/2016, na altura por empréstimo dos azuis e brancos, e foi uma peça importante na conquista do histórico quinto lugar que garantiu ao ao clube o seu primeiro acesso às competições europeias.Depois da derrota na 13.ª ronda, frente ao Estrela da Amadora (2-1), na qual Ivo Rodrigues foi suplente utilizado, o Arouca caiu para a indesejada posição de lanterna-vermelha do campeonato, com apenas oito pontos, e prepara agora a receção ao Santa Clara, marcada para as 15h30 de domingo.