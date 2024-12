Artur Jorge homenageado pela câmara de Braga e FPF

De acordo com a FPF, o técnico, que completa 53 anos no dia 1 de janeiro, será distinguido numa cerimónia agendada para quinta-feira, às 11h00, nos Paços de Concelho, em Braga, na qual marcarão presença o presidente do município e o líder da organismo, Ricardo Rio e Fernando Gomes, respetivamente.



Natural de Braga, jogador dos "arsenalistas" durante praticamente toda a carreira e com passagem como treinador por quase todas as suas equipas desde a formação, Artur Jorge deixou o comando técnico do Sporting de Braga em abril passado para ir treinar o clube do Rio de Janeiro.



Em oito meses, Artur Jorge levou o Botafogo à conquista do campeonato brasileiro, e de uma inédita Taça Libertadores, ao vencer na final o Atlético Mineiro, em Buenos Aires.



Em 17 de dezembro, o técnico foi condecorado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.