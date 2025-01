Aumento de incidentes em recintos desportivos

Ao aumento de incidentes corresponderam 573 medidas de interdição de acesso a recinto desportivo que entraram em vigor, o número mais elevado numa só época em Portugal, a maioria aplicada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), que participa na elaboração do relatório.”, indica o relatório, cuja quinta edição é datada de 30 de dezembro de 2024.A posse/uso de artefactos pirotécnicos é intensificada pelo fácil acesso a este tipo de materiais e a UEFA já identificou que a sua utilização em recintos desportivos é “alimentada pelas redes sociais” - a par das invasões de campo -, “em busca de notoriedade online”.

O relatório de análise da violência associada ao desporto de 2023/24 teve por referência o calendário do futebol, no período compreendido entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024, devido à “representatividade desta modalidade no total de dados recolhidos”.





As autoridades contabilizaram um total de 525 cadeiras danificadas no Estádio Nacional, em Oeiras, no jogo que os portuenses ganharam por 2-1, após prolongamento, o que fez com que o número de incidentes de dano ultrapassasse o de injúrias, apesar de este também ter aumentado de forma significativa (468 para 717).Segundo os dados do PNID, que resultam da informação fornecida pelas forças de segurança (nomeadamente PSP e GNR), autoridades judiciárias e administrativas, o futebol continua a concentrar a esmagadora maioria dos incidentes, com 8.213, seguido do futsal (432) e do hóquei em patins (101).