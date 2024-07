Avançado Begraoui é reforço do Estoril Praia

Yanis Begraoui reforça os "canarinhos" depois de duas épocas divididas entre os franceses do Toulouse, que detinha o seu passe, e do Pau, ao qual foi cedido por duas vezes, nas segundas metades das épocas 2022/23, com nove golos em 18 jogos, e 2023/24, com dois tentos em 19 utilizações.



“Yanis Begraoui, avançado de 22 anos, nascido em França e com descendência marroquina, chega para reforçar o plantel de Ian Cathro para a época de 2024/25. O Toulouse e o Estoril Praia – Futebol, SAD chegaram a acordo para a transferência do jogador avançado que apenas se juntará aos trabalhos a 8 de julho por se encontrar a representar a seleção de sub-23 marroquina”, explica o clube da Linha de Cascais.



O Estoril Praia acrescenta ainda que Begraoui “assinou até 2028”, passando a contar nas suas fileiras com um jogador jovem (22 anos) mas titulado, visto já ter conquistado a II Liga francesa e a Taça de França ao serviço do Toulouse e ainda a Taça das Nações Africanas de 2023 pela seleção de Marrocos.