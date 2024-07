Avançado Roberto Fernández chega do Málaga para reforçar Sporting de Braga

O avançado espanhol Roberto Fernández, que alinhava no Málaga, é reforço do Sporting de Braga, informou esta terça-feira o clube minhoto da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

O jogador, de 22 anos, assinou por cinco temporadas pelos bracarenses, ficando 'blindado' por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros (ME) e com o Málaga a reservar 10% da mais-valia de uma futura transferência.



O avançado custou 1,8 ME ao Sporting de Braga, aos quais podem acrescer 1,2 ME, mediante a concretização de objetivos individuais e coletivos.



Com passagem pelo FC Barcelona B em 2022/23 (sete golos em 36 jogos), por empréstimo dos andaluzes, Roberto Fernández marcou 20 golos pelo Málaga na época passada, no terceiro escalão, ajudando a equipa a garantir a subida à II Liga de Espanha.



Fernández já integrou hoje os trabalhos de pré-época dos ‘arsenalistas’.