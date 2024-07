AVS reforça meio-campo com internacional da Geórgia

O médio, que alinhava nos turcos do Hatayspor, regressa ao campeonato luso após ter representado o Gil Vicente, por duas temporadas, e diz ter sido convencido por “um projeto ambicioso”.



“Estou contente por regressar a Portugal. Já conheço a Liga e isso também pesou na minha escolha. O clube quer crescer e quero muito ajudar”, disse o jogador, citado pela comunicação do clube.



Aburjania, de 29 anos, admitiu, ainda, que o conhecimento da língua vai ser importante na adaptação, revelando conhecer o pensamento de jogo do técnico Vítor Campelos.



“Sei como as equipas do treinador jogam, porque, quando joguei cá, ele (Vítor Campelos) treinava o Chaves. Gostava que as suas equipas controlem sempre o jogo e isso impressionou-me”, precisou.



O internacional georgiano é o quinto reforço assegurado pelo AVS na pré-temporada.