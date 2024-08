Bacci quer cautela contra um Estoril Praia "competente" apesar dos resultados

Ainda que os estorilistas, até ao momento, registem apenas um ponto no campeonato, o técnico italiano destacou as exibições conseguidas diante de Vitória de Guimarães (1-0) e Gil Vicente (0-0), com a certeza de que o encontro que se disputa no sábado poderá acarretar dificuldades.



"Eu acho que, apesar dos resultados, que são a coisa mais importante do futebol, conseguiram fazer jogos competentes contra o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente. Demonstraram uma boa organização e também boas individualidades. Por isso, vou esperar um jogo difícil, no qual nós temos que ser pragmáticos e esperar o momento certo para mostrar a nossa qualidade", analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Depois de duas derrotas frente a Sporting de Braga e Famalicão, ambas por 1-0, o Boavista joga no seu reduto frente a um opositor que ocupa atualmente o 14.º posto, mas Bacci rejeita a ideia de ter uma maior responsabilidade em conseguir os três pontos face aos jogos anteriores, decorrente de algum eventual favoritismo que possa assumir no encontro.



"Nós temos de jogar sempre da mesma forma, a responsabilidade é a mesma. Apesar do adversário, e seja em casa ou fora, nós temos de pensar na nossa ideia de jogo e, por isso, acho que não vai mudar nada", reiterou.



Quanto ao comunicado oficial do presidente da SAD, Fary Faye, que assumiu, na quinta-feira, a impossibilidade de inscrever novos reforços na atual janela de transferências, devido a penhora dos lucros das transações de passes de jogadores, o treinador 'axadrezado' recusou-se a tecer comentários, sem revelar quais serão os destinos dos reforços Ibrahim Alhassan, chegado em final de contrato dos belgas do Beerschot, e Bruninho, cedido pelo Atlético Mineiro.



"O presidente já falou sobre isso, eu vou falar sobre o jogo. Desperdiçámos muitas palavras e tempo para falar sobre este assunto. Eu acho que tenho apenas de estar completamente focado no jogo e dar a minha opinião sobre o jogo de amanhã [sábado]", sentenciou.



A falta de golos - apenas um marcado, de penálti, ao Casa Pia e nenhum na sequência de bola corrida - que o conjunto do Bessa atravessa foi desvalorizada pelo técnico, que realça a chegada da equipa a zonas de finalização, apesar de reconhecer a falta de eficácia.



"Se, em cada jogo, fizéssemos um golo de bola parada até ao final, eu estaria contente, 34 jogos, 34 golos. Nós chegámos muitas vezes lá e não deu. Mas estou confiante, porque conseguimos estar na área adversária. Depois, o que conta é fazer o golo. Não fizemos, temos que melhorar, nós sabemos. Mas, como treinador, tenho de estar satisfeito. Era pior não chegar lá", constatou.



O guardião Luís Pires é o único ausente confirmado da convocatória boavisteira, por lesão.



O Boavista, 11.º classificado da I Liga, com três pontos, recebe o Estoril Praia, 14.º, com um, em encontro da quarta jornada, com pontapé de saída marcado para as 18:00 de sábado e arbitragem a cargo de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.