Boavista arranca pré-época com reforços Ibrahim Alhassan e Bruninho integrados

Numa manhã preenchida com a realização dos tradicionais exames físicos no Estádio do Bessa, no Porto, os ‘axadrezados’ contaram com as duas ‘caras novas’ anunciadas para 2024/25, numa fase em que estão impedidos pela FIFA de inscreverem novos jogadores.



O médio internacional nigeriano Ibrahim Alhassan saiu do Beerschot, vencedor da edição 2023/24 da II Liga belga e promovido ao escalão principal daquele país, para regressar a Portugal, onde já tinha representado o Nacional, entre 2018 e 2022, enquanto o também centrocampista brasileiro Bruninho foi hoje anunciado por empréstimo do Atlético Mineiro.



Do plantel da temporada anterior, transitam, para já, 16 futebolistas, num elenco composto pelos guarda-redes João Gonçalves, Luís Pires e Tomé Sousa e pelos defesas Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Gonçalo Almeida, Filipe Ferreira e Bruno Onyemaechi.



Os médios Augusto Dabó, Ilija Vukotić, Marco Ribeiro, Miguel Reisinho e Joel Silva e os avançados Salvador Agra, Bruno Lourenço e Tiago Machado também compareceram no primeiro dia de pré-temporada das ‘panteras’, tal como Pedro Gomes e Manuel Namora, que estiveram cedidos a Barreirense e Leixões, respetivamente, e João Barros, ex-júnior.



Já o médio e capitão Sebastián Pérez foi autorizado a apresentar-se mais tarde, cenário justificado com motivos pessoais e similar ao do companheiro de setor Ibrahima Camará.



O defesa central Chidozie também tem chegada prevista para os próximos dias, após ter atuado pela seleção da Nigéria em junho, mês no qual o ponta de lança Róbert Bozeník ajudou a Eslováquia a atingir os oitavos de final do Euro2024, que decorre na Alemanha.



De saída do Boavista estão César, Vincent Sasso, Makouta, Bernardo Conceição e Luís Santos, todos em fim de contrato, com Martim Tavares a rumar ao Marítimo, da II Liga, e Masaki Watai a voltar ao Tokushima Vortis, do Japão, após duas épocas de empréstimo.



O italiano Ferruccio Bonvini, Gilberto Andrade, Ricardo Paiva - que substituiu Petit como treinador da equipa principal a meio da última temporada, antes de ser rendido por Jorge Simão -, Xavier Mesquita e Pedro Miranda integram a equipa técnica de Cristiano Bacci, que vai comandar de tarde o primeiro treino no relvado secundário do Estádio do Bessa.



O Boavista terá sete jogos de preparação antes de começar a sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga, cuja próxima edição arranca no fim de semana de 10 e 11 de agosto.