Braga com reforços e sem Banza e Serdar na UEFA

Os laterais João Ferreira e Yuri Ribeiro e os avançados Rafik Guitane e Gharbi, as mais recentes contratações dos minhotos, são as novidades em relação à última lista que os "arsenalistas" entregaram na UEFA.



Em sentido contrário, destaque as saídas do defesa direito Joe Mendes (emprestado ao Basileia) e do defesa esquerdo Wdowik (emprestado ao Hannover 96), assim como do defesa central Serdar e do ponta de lança Banza, ambos de saída do clube, em trânsito para o Trabzsonspor, mas ainda não oficializados no clube turco – as transferências naquele país fecham em 13 de setembro.



Destaque também para a saída do médio uruguaio Thiago Helguera (18 anos), por opção do técnico Carlos Carvalhal, que ainda não o utilizou.



O jovem jogador chegou esta época a Braga, proveniente dos uruguaios do Nacional, mas só participou num jogo, cerca de 25 minutos com os israelitas do Maccabi Petah Tikva, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.



Além dos 25 jogadores da lista principal, onde estão incluídos quatro atletas de forma a cumprir a cota de jogadores formados no clube (Tiago Sá, Hornicek, José Pedro e Gorby), o Sporting de Braga inscreveu mais oito jogadores pela lista B, reservada a futebolistas mais jovens, com destaque para a inclusão de Roger neste lote.



O Sporting de Braga terá como adversários na fase regular da Liga Europa, modelo que se estreia este ano, os italianos da Roma (fora) e da Lazio (em casa), os gregos do Olympiacos (fora), os israelitas do Maccabi Televive (casa), os noruegueses do Bodo/Glimt (casa), os belgas do Union Saint-Gilloise (fora), os alemães do Hoffeheim (casa) e os suecos do Elfsborg (fora).







A lista A (25 jogadores):



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Hornicek.



Defesas: Víctor Gómez, Niakaté, Robson Bambu, Paulo Oliveira, João Ferreira, Adrián Marín, Yuri Ribeiro, Arrey-Mbi e José Pedro.



Médios: Vítor Carvalho, André Horta, Zalazar, João Moutinho e Gorby.



Avançados: Bruma, Ricardo Horta, El Ouazzani, Gharbi, Rafik Guitane, João Marques, Gabri Martínez e Roberto Fernández.