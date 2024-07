Braga empata frente ao Rayo na apresentação aos sócios

O Sporting de Braga empatou com o Rayo Vallecano 2-2, em jogo particular de futebol que serviu de apresentação aos seus sócios e adeptos para a nova temporada, tendo mostrado necessidade de algumas afinações.

Num jogo entre o quarto classificado da I Liga portuguesa e o 17.º da liga espanhola da época passada, a equipa de Madrid marcou primeiro, por Pelayo Fernández (13), mas a formação de Braga deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, por Gabri Martínez (23) e Ricardo Horta (43), insuficiente para garantir o triunfo, porque, a fechar, Marco de las Sias, empatou a contenda (88).



O novo treinador "arsenalista", Daniel Sousa, não pôde contar com Serdar e Vítor Carvalho (ambos em gestão de esforço), Robson Bambu (lesão muscular) e Bruma (gastroenterite), tendo apresentado dois reforços, num "onze" inicial em 4x3x3, o extremo espanhol Gabri Martínez e o avançado marroquino El Ouzzani, e feito jogar 23 jogadores.



A má notícia da noite para os minhotos foi a saída precoce (12 minutos) de Paulo Oliveira, lesionado, tendo entrado para o seu lugar Rodrigo Beirão, que subiu da equipa B.



Foi o sétimo particular dos bracarenses da pré-temporada (cinco vitórias, um empate e uma derrota), que antecede em uma semana o primeiro jogo oficial da época, com a receção aos israelitas do Maccabi Petah Tikva, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.