Carlos Carvalhal reconhece crescimento do Braga

Os minhotos vêm de três vitórias seguidas, para o campeonato, Liga Europa e Taça de Portugal, e o treinador frisou que este percurso “significa trabalho e uma dedicação e um empenho muito grande dos jogadores”.



“Têm tudo uma atitude fantástica no dia-a-dia, a equipa tem vindo a evoluir e a melhorar. Mas, como já tinha dito antes, não está tudo perfeito, ainda cometemos erros e há coisas para melhorar”, notou na conferência de imprensa de antevisão da receção aos estorilistas.



Carlos Carvalhal anteviu “dificuldades” para sexta-feira dadas as mudanças de sistema do adversário no último jogo, no triunfo caseiro sobre o Famalicão (2-1), passando a jogar num 3x4x3.



“Creio que se reencontrou, os jogadores estão confortáveis, a equipa fez um jogo excelente com o Famalicão, que é uma das boas equipas do campeonato, venceu de forma convincente. Mas, terá do outro lado um Braga moralizado, que está em crescendo, a jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos, e esperamos que amanhã (sexta-feira) dê nota dessa evolução”, disse.



Os bracarenses mantiveram inviolável a sua baliza nos últimos três encontros o que, para o técnico, quer dizer que a equipa está mais “equilibrada”, mas tem ainda “muita margem de evolução”.



“A vontade de ganhar hoje não é a mesma de quando cá cheguei, e não é uma crítica para ninguém, já aprenderam que aqui joga-se sempre para ganhar”, reforçou.



Paulo Oliveira e Zalazar estão recuperados das respetivas lesões e podem ser opção e o treinador revelou ainda que não há nenhum jogador lesionado, “o que é fantástico”, disse.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 23 pontos, e Estoril Praia, 11.º, com 13, defrontam-se a partir das 20h15 desta sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Bruno Vieira.