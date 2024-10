Carlos Vaz Pinto deixa o comando técnico do Mafra

"O CD Mafra - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Carlos Vaz Pinto e a sua equipa técnica para a revogação do contrato que unia ambas as partes. Agradecemos a Carlos Vaz Pinto, Mangualde e Pica pela dedicação e profissionalismo demonstrados durante o tempo em que estiveram à frente da nossa equipa principal, desejando-lhes todo o sucesso em futuros projetos", pode ler-se no comunicado publicado no site da equipa da zona Oeste.

O técnico de 50 anos não resistiu à onda de maus resultados averbados pelos mafrenses, que foram eliminados da Taça de Portugal na terceira eliminatória pelo Oliveira do Hospital, e no campeonato somam apenas uma vitória em oito jogos, ocupando o 16.º posto da classificação, lugar de play-off de despromoção.

Ainda sem ter ganhado em casa e com apenas seis pontos conquistados, a equipa de Mafra recebe na segunda-feira a União de Leiria, em jogo da jornada 9 da II Liga portuguesa de futebol.