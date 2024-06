Casa Pia anuncia saída de sete futebolistas do plantel

O guarda-redes Lucas Paes, os defesas João Nunes e Fernando Varela e ainda o médio Ângelo Neto concluíram os contratos que os ligavam aos ‘gansos’ e não renovaram o vínculo, enquanto o centrocampista Samuel Justo (Sporting) e os avançados Yuki Soma (Nagoya Grampus, do Japão) e André Lacximicant (Sporting de Braga) estavam cedidos.



Depois da oficialização de João Pereira (ex-Alverca) como novo treinador dos lisboetas, o Casa Pia inicia agora a reestruturação do plantel para a terceira época consecutiva no escalão principal do futebol luso, após o nono lugar do derradeiro ano, com 38 pontos.



Lucas Paes, de 26 anos, representou os casapianos durante quatro épocas, sempre na ‘sombra’ de Ricardo Batista, totalizando apenas 20 jogos nesse período, após passar também por Vitória de Setúbal, Louletano e os brasileiros do São Paulo na sua carreira.



João Nunes, com 28 anos, apontou dois golos em 53 duelos, divididos por duas épocas, num regresso a Portugal após a formação no Benfica, antes das experiências no Lechia Gdansk, da Polónia, no Panathinaikos, da Grécia, e no Puskás Akadémia FC, da Hungria.



Fernando Varela, de 36 anos, somou dois golos em 60 partidas, em duas temporadas, num percurso marcado por passagens nos gregos do PAOK e nos romenos do Steaua Bucareste e FC Vaslui, depois de jogar em Feirense, Trofense, Estoril Praia e Rio Maior.



Já Ângelo Neto, de 32 anos, totalizou 101 encontros e quatro tentos nas três épocas de ‘ganso’ ao peito, após uma primeira passagem de três anos pelo Moreirense. Também conta no currículo com os árabes do Al-Fayha e os brasileiros São Caetano, Juventude, Penapolense, América-RN, Linense, Iraty e Grêmio Barueri, clube no qual se formou.



Em relação aos emprestados, Samuel Justo, de 20 anos, contou um golo em 25 jogos, o japonês Yuki Soma, de 27, somou sete tentos em 56 duelos nos dois anos emprestado e André Lacximicant, de 23, marcou presença em apenas 13 encontros, com um golo.